Divieti e chiusure

Indicazioni Applicative dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 relativo a misure urgenti per il contenimento del contagio, in vigore dal 21 al 25 marzo.

Indicazioni Applicative dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 relativo a misure urgenti per il contenimento del contagio, in vigore dal 21 al 25 marzo nel Comune di Busto Garolfo: divieto di accesso e utilizzo giochi e attrezzature al Parco Comunale Falcone Borsellino e ai parchi gioco di via Arconate, via Gramsci, via Roma (scuola Tarra), via Tagliamento, via Pascoli, via Tosi (Olcella); divieto di accesso alle aree cani; divieto di transito sull’alzaia del canale; divieto di fare jogging, gironzolare in bicicletta, fare attività ludiche e ricreative all’aperto, passeggiare con i cani. E’ consentito fare attività motoria e uscire con i propri cani entro un raggio di 200 metri dalla propria abitazione con l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro; divieto di sedersi e sostare su panchine e muretti in tutte le aree pubbliche; divieto di passeggiare o svolgere qualsiasi altra attività motoria sulle piste ciclabili. E chiusura attività di somministrazione cibo e bevande nelle aree di rifornimento carburante. L’approvvigionamento dei beni e servizi dovrà essere effettuata nei negozi e attività del comune a cura di una sola persona per nucleo familiare. E’ consentito uscire di casa per comprovate necessità lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità e per raggiungere il proprio domicilio/residenza/abitazione.