Saronno: riorganizzazione ospedale

Per l'emergenza Coronavirus e al fine di valorizzare le professionalità sanitarie di ASST Valle Olona, si è reso necessario l’accorpamento temporaneo del Punto nascita di Saronno.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - In considerazione dell’emergenza Coronavirus e al fine di valorizzare le professionalità sanitarie attive in ASST Valle Olona, si è reso necessario l’accorpamento temporaneo del Punto nascita dell’ospedale di Saronno con gli altri Presidi aziendali. Sarà effettivo a partire dalle 20 di venerdì 20 marzo. Ricordiamo che verrà, comunque, garantita la presenza in loco di personale ostetrico h24. Analogo accorpamento temporaneo e analoga tempistica (dalle 20 di venerdì 20 marzo 2020) varrà anche per l’Utic (Unità di terapia intensiva coronarica) con altri Presidi aziendali. I posti letto di Cardiologia rimarranno attivi e non subiranno variazione alcuna. Ricordiamo infine che per offrire la miglior risposta sanitaria e assistenziale in questa fase di emergenza Covid-19, ASST Valle Olona ha raddoppiato i posti letto in Terapia Intensiva all’Ospedale di Saronno: da 8 sono passati a 16.