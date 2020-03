Duemila mascherine in dono

Duemila mascherine monouso chirurgiche. Sono state donate dall’Associazione per la promozione del commercio sino-italiano, con sede a Milano, all’ospedale di Busto Arsizio.

Duemila mascherine monouso chirurgiche. Sono state donate dall’Associazione per la promozione del commercio sino-italiano, con sede a Milano, all’ospedale di Busto Arsizio. La consegna è avvenuta nelle scorse ore. Sono intervenuti il presidente esecutivo del gruppo Xiaochun Liu, il past president Kepu Ma e l’interprete Xuannan Liu. Insieme alle mascherine è stato regalato alla direzione strategica anche un pregevole cartiglio in seta, recante una scritta in calligrafia (realizzata dal Past President Ma), il cui testo si può così tradurre: "Dove c’è difficoltà noi aiutiamo e ci teniamo stretti". A ritirare i doni il direttore generale ASST Valle Olona, dottor Eugenio Porfido, il direttore amministrativo, dottor Marco Passaretta e il direttore sociosanitario, dottor Marino Dell’Acqua. Grande riconoscenza per la solidarietà e il concreto sostegno è stata espressa dalla direzione strategica agli amici cinesi, a cui sono state donate delle pubblicazioni, fatte pervenire dal Comune di Busto Arsizio.