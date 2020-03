Croce Azzurra: "Aiuta chi ti aiuta"

La Croce Azzurra di Buscate è in prima linea per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Adesso ha bisogno del sostegno di tutti noi per le spese per il materiale necessario.

"Aiuta chi ti aiuta". Forza, allora, perché tutte le volte che c'è stato bisogno, loro ci sono sempre stati e, adesso, quindi, è il momento che ognuno di noi faccia la sua parte. La Croce Azzurra di Buscate, infatti, è in prima linea per fronteggiare la delicata e critica emergenza COVID-19, ma, mai come oggi, serve il sostegno e il contributo dei singoli e della collettività per far fronte alle numerose spese per reperire il materiale utilizzato per la protezione individuale dei soccorritori. C'è bisogno, insomma, di camici monouso, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 ed altro materiale indispensabile per i vari interventi. Non solo, perché da poco è stata attivata una seconda ambulanza per rafforzare il sistema di emergenza-urgenza che ha visto un incremento sostanzioso del numero di uscite su tutta la Lombardia. Nessuno si aspettava questa emergenza in così poco tempo, però ora dobbiamo agire e, pertanto, è necessario e fondamentale, appunto, l'aiuto di ciascuno di noi. Fai, allora, una donazione e insieme combattiamo e vinciamo la battaglia. Per sostenere la Croce Azzurra, clicca sul link https://gf.me/u/xqyrrf.