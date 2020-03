Giorni ancora di crescite nei contagi

Crescono ancora i dati della diffusione della malattia, ma si spera di assistere, nel fine settimana, a un rallentamento dei contagi da Coronavirus. Nel pomeriggio il sopralluogo per il progetto di realizzazione di 500 posti di terapia intensiva in Fiera.

Anticipato, nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo, il consueto “incontro virtuale, con il racconto della giornata, il resoconto dei dati e di quello che si sta mettendo in campo” in Lombardia, a cura dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, poiché successivamente, nel pomeriggio, dopo un incontro del dottor Guido Bertolaso, in ufficio, con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ci si è recati in Fiera (con il vice presidente Fabrizio Sala e l'assessore Davide Caparini). per un sopralluogo “dove Bertolaso e i suoi collaboratori hanno potuto prendere visione della struttura per compiere i primi passi”. Prende corpo il progetto di realizzare 500 posti di terapia intensiva in due padiglioni: la soluzione individuata dalla Regione per rispondere all'emergenza. Martedì ci sarà un vertice decisivo con la Protezione civile per i respiratori artificiali, mentre Bertolaso avrà il compito di sondare altri canali per trovare il materiale sanitario necessario.

Riguardo lo sviluppo dell’infezione e le misure in campo… “Partiamo da un dato positivo: la gente sta rimanendo a casa; questo sforzo, speriamo, anzi contiamo, ci consentirà di vedere nel fine settimana una linea di nuovi contagi non più crescere, ma che segni almeno un rallentamento, per poi una discesa e un soffocamento del virus - commenta l’assessore Gallera - Se dovesse verificarsi l’auspicio che ci poniamo non significa che da lunedì potremo tornare alla normale socialità frenetica a cui eravamo abituati, e a cui vogliamo tornare. Questi sacrifici li stiamo compiendo perché si vedano dei risultati e si torni alla gioia, al dinamismo e alla socialità che ci contraddistinguono ma la strada sarà abbastanza lunga”.

“Sono giorni ancora di crescite nei contagi e vi trasmettiamo i dati, con trasparenza assoluta - sottolinea - i dati giornalieri sono molto ‘scomposti’, alcuni crescono molto, altri meno. Sono da vedere in un arco di tempo più ampio”.

27.980 i contagiati in Italia di cui positivi 23.073, 2.158 deceduti, 2.749 guariti.

In Lombardia 14.649 contagiati totali, di cui 6.171 pazienti ricoverati,e 823 in terapia intensiva. In Lombardia i decessi ammontano a 1420

Seguono i casi per provincia:

BG 3760

BS 2918

CO 220

CR 1881

LC 386

LO 1362

MB 346

MI 1983 di cui 813 a Milano città

MN 382

PV 801

SO 46

VA 202

“La strada del contenimento e delle restrizioni però è giusta. Oggi le misure per tutta la regione sono particolarmente rigide, siam chiamati a vivere come nella ‘zona rossa’, effettuando solo gli spostamenti necessari”.

“Continua la strategia per alleggerire i presidi più sotto pressione, che continuano ininterrottamente a ricevere un gran numero di pazienti in pronto soccorso. Oggi ne sono stati trasferiti 29, 180 pazienti in 3 giorni, che hanno portato a creare 180 posti. Questo dimostra l’efficacia straordinaria del sistema sanitario, che in poche ore riesce a identificare i posti liberi o che si liberano e a spostare i pazienti dai presidi più sotto pressione.

Altra buona notizia: sono arrivati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII 27 medici e 4 infermieri della sanità militari, inviati dal governo, che stan dando il loro contributo in un momento complesso.

Continua il reclutamento di altro personale, medici e infermieri, attraverso la mail: perlalombardia [at] regionelombardia [dot] it, con un grande richiamo ai medici in quiescenza che hanno competenza ed esperienza per dare una mano in questa grande emergenza sanitaria.

Oggi sono state acquistate e distribuite più di 4 milioni di mascherine.

Chiudo con un’altra bellissima notizia che evidenzia la solidarietà internazionale: la disponibilità di un ospedale da campo per l’ospedale di Cremona, che ha raggiunto la quasi totale saturazione, da ong Usa, dono dell’americana chiesa cristiano evangelica Samaritan’s Purse, per 60 posti letto e 8 di terapia intensiva. Un segno di vicinanza importantissimo.

La Lombardia dice ‘grazie’, siam tutti cittadini del mondo: grazie dell’aiuto per la Lombardia per vincere questa grande battaglia”.