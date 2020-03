Inveruno chiude parco e cimitero

Dopo molte e continue raccomandazioni, purtroppo non sempre rispettate nonostante i controlli, ecco allora una nuova misura per limitare la diffusione del contagio.

Sono 7 al momento di cittadini inverunesi colpiti da Coronavirus, altri sono in quarantena precauzionale, ma per evitare situazioni di pericolo l'Amministrazione ha deciso di prosegure con la chiusura di altre aree pubbliche.

"Chiusura precauzionale cimiteri e parco di Villa Tanzi - spiega il Sindaco Sara Bettinelli in una nota - In seguito all’emergenza Coronavirus e come ulteriore misura di prevenzione finalizzata a diminuire gli spostamenti delle persone, si dispone:

- la chiusura al pubblico del cimitero di Inveruno e del cimitero di Furato dalle ore 12 del 16 marzo 2020 fino a nuova disposizione.

I cimiteri verranno aperti solo in occasione di cerimonie funebri e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento; è ammessa la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone. E’ garantita l’erogazione del servizio di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

- la chiusura del parco comunale di Villa Tanzi fino a nuova disposizione. Il parco sarà aperto il mercoledì mattina per permettere lo svolgimento del mercato solo per banchi alimentari".

Dopo molte e continue raccomandazioni, purtroppo non sempre rispettate nonostante i controlli, ecco allora una nuova misura per limitare la diffusione del contagio.