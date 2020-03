L'Albero della Vita torna a illuminarsi

Si riaccende l’Albero della Vita, in versione tricolore, come segno di speranza e forza per tutti, in un momento molto difficile.

In un momento molto difficile per la città di Milano e per l'intero Paese, Milano riaccende l'Albero della Vita, icona di Expo 2015.

La decisione è stata presa dalla società Arexpo, nell’area che ospitò i padiglioni e che oggi si chiama Mind (Milano Innovation District), che ha deciso di accendere l’Albero della Vita in versione tricolore, come segno di speranza e forza per tutti.

A partire dal disegno michelangiolesco, l'architetto Marco Balich, direttore artistico di Padiglione Italia, ne aveva progettato la sagoma, poi realizzata da Orgoglio Brescia, consorzio di imprese locali, in collaborazione con Pirelli e Coldiretti. Allo stesso tempo monumento, scultura, installazione, opera d'arte e simbolo... nei sei mesi dell'Esposizione Universale, che inaugurò una stagione prospera della città, furono tantissime le persone che assistettero incantate agli spettacoli dell'Albero della Vita, giochi di luce, acqua e musica, lasciando in ognuna un ricordo indelebile.

In queste settimane così desolanti, che ci lasciano smarriti e preoccupati, un segno beneaugurante che scalda il cuore: #andràtuttobene