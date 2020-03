"Una battaglia da vincere insieme"

"La battaglia continua e la vinciamo insieme solo se evitiamo di contagiare e di essere contagiati", ha sottolineato l'assessore Giulio Gallera nell'aggiornamento di domenica 15 marzo.

“Eccoci giunti al ventiquattresimo giorno da quando, in regione Lombardia, nella sera di giovedì 20 febbraio, abbiamo avuto la notizia del primo caso di Coronavirus - inizia la diretta Facebook di aggiornamento, domenica 15 marzo, l'assessore al Welfare Giulio Gallera - Le città ora sono molto vuote e la gente ha assunto un livello di consapevolezza della serietà della situazione che stiamo vivendo molto forte. Le persone che vedi 'in giro' sono poche, hanno la mascherina e stanno a distanza tra loro. È l'atteggiamento giusto per reagire a questa emergenza sanitaria. Questa battaglia che continua, la vinceremo insieme se evitiamo di contagiare e di essere contagiati”.

“Ci troviamo davanti ad un'altra giornata con dati in crescita ma gli esperti sottolineano che gli effetti dei provvedimenti delle nuove restrizioni (provvedimenti del governo nati da una grande azione di Regione Lombardia, la lettere degli Intensivisti lombardi, la proposta del Presidente di Regione Lombardia Fontana per provvedimenti più rigidi e misure che segnavano un 'cambio di passo'), in questa prospettiva, si conta di vederli fra una settimana. I parchi pieni, la molta gente per strada, riunita, lo scorso weekend, potrebbe portarli infatti a molte persone che presentino i sintomi del Coronavirus. Speriamo che il prossimo fine settimana si possa trarre un bilancio che possa evidenziare un rallentamento dei contagi, in maniera significativa.

Diversi modelli matematici avevano ipotizzato una crescita esponenziale, mentre fortunatamente la crescita è costante. Sicuramente è interessante il dato di Lodi dove le misure rigide hanno dato risultati molto significativi".

Continua la strategia per alleggerire gli ospedali che hanno afflussi importanti. Oggi sono state trasferite 60 persone "grazie anche all'importantissima collaborazione del privato accreditato". Ognuno dei presidi viene utilizzato al massimo delle possibilità.

L'aspetto più critico, oltre alla necessità di molti macchinari specifici e ventilatori, è la mancanza di personale formato per fare la sua parte aiutando in questa emergenza sanitaria. “Per quanto riguarda la ricerca del personale, sono arrivate 1900 domande, e 832 sono già state valutate. Ci si può candidare per segnalare la propria disponibilità come medico e infermiere alla mail perlalombardia [at] regione [dot] lombardia [dot] it. Ci vuole coraggio per dare una mano in un momento critico, chiediamo serietà e determinazione”.

"Con uno sforzo titanico che sorprende, stupisce e commuove siamo passati da 724 a 1.200 posti in terapia intensiva, grazie alla grande capacità delle strutture che stanno dando risposte utilizzando tutto quello che hanno".

Proseguono anche gli sforzi per allestire altri 500 posti di terapia intensiva e ancora 192 posti: "90 siamo in grado di realizzarli in 7 giorni, altri 77 in 11 giorni e altri 26 in 15 giorni (al San Carlo, al Policlinico, al Niguarda al San Matteo e al San Gerardo). Per sistemarli serve strumentazione ad hoc "che oggi non abbiamo e non siamo in grado di recuperare se non attraverso la collaborazione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile".

Ecco i dati odierni:

24.747 contagiati in Italia di cui positivi 20.603, 1.809 deceduti, 2.335 guariti.

In Lombardia 13.272 contagiati totali, di cui 5.500 pazienti ricoverati e 767 in terapia intensiva. In Lombardia i decessi ammontano a 1218.

Seguono i casi per provincia

BG 3416 (552 più di ieri)

BS 2473 (351 più di ieri)

CO 184 (30 più di ieri)

CR 1792 (227 più di ieri)

LC 344 (57 più di ieri)

LO 1320 (44 più di ieri)

MB 339 (115 più di ieri)

MI 1750 di cui 711 a Milano città (199 più di ieri)

MN 327 (66 più di ieri)

PV 722 (100 più di ieri)

SO 45 (come ieri)

VA 184 (26 più di ieri)

376 persone in corso di verifica.