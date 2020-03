La speranza del farmaco olandese

Il primo farmaco per neutralizzare il Coronavirus potrebbe venire dall'Olanda: un gruppo di ricercatori ha messo a punto un anticorpo monoclonale capace di riconoscere la proteina utilizzata dal Covid-19 per aggredire le cellule umane.

Costituisce la più grande speranza che ora, tutti, sentiamo profondamente nel cuore. Secondo quanto diffuso da diversi organi di stampa, in tutto il mondo, "sarebbe pronto" il primo farmaco specializzato per contrastare il Coronavirus Sars-CoV2: un anticorpo monoclonale capace di riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie umane, secondo la ricerca del team dell'Università olandese di Utrecht. Legandosi alla proteina Spike, che si trova sulla superficie del Coronavirus, l'anticorpo monoclonale le impedisce di agganciare le cellule e in questo modo rende impossibile al virus penetrare al loro interno per replicarsi.

I ricercatori stavano già studiando un anticorpo contro la Sars quando è esplosa l'epidemia di Covid-19 o Sars2 e si sono resi conto che gli anticorpi efficaci contro la prima malattia riuscivano a bloccare anche la seconda.

Bisognerà però attendere che i risultati confermino questa prima buona notizia, sperimentandolo correttamente per verificare sicurezza ed efficacia, e, in ogni caso, saranno necessari mesi prima che il farmaco sia disponibile.