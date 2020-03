"In tempi difficili come questi esce il meglio e il peggio del genere umano. Mi preoccupa l’impotenza di molti di fronte a qualcosa di più grande".

"Non ho paura della morte, è morire che mi dà fastidio. Non ho paura di qualcosa che, prima poi, inevitabilmente arriverà, non so quando non so come, ma di certo raggiungerà il mio corpo. Non ho paura ma sono preoccupato per quello che vedo, per quello che leggo e forse anche per quello che penso. In tempi difficili come questi esce il meglio e il peggio del genere umano. Mi preoccupa l’impotenza di molti di fronte a qualcosa di più grande, penso ai più deboli, anziani che hanno sì magari superato la guerra e i grandi sacrifici della rinascita di un’Italia degli anni ‘50, ma ora non hanno più le energie di un tempo e vivono in un mondo che forse non riconoscono. Mi dispiace per i più piccoli, vittime di una società evoluta quanto incapace di dare una formazione e una coerenza che possa permettere di superare serenamente le privazioni a cui sono soggetti. Sono scoraggiato da una classe politica che non è in grado di prendersi le responsabilità di una guida concreta e gli oneri di decisioni importanti anche se impopolari. Politici che giocano a nascondino e al 'non è colpa mia' invece di lavorare seriamente per un’Italia che ha bisogno di una guida autorevole. Sono deluso dalla stupidità di molti italiani che dimenticano il sociale in virtù di un interesse personale e di un egoismo ignobile. Mi fanno schifo gli sciacalli che approfittano di situazioni di difficoltà per truffare e lucrare sulla debolezza altrui.

Ho però fiducia ancora nella gente di quella che invece ci crede che possiamo farcela, applaudo chi si fa in quattro quotidianamente per aiutare, curare e salvare chi è in difficoltà. Persone che per lavoro, ma anche per personale impegno non cedono alla tentazione di rinunciare di fronte all’indifferenza generale. Mi conforta il fatto che ci siano ancora tante persone che ci provano a dare una mano, anche solo rispettando le semplici regole di buonsenso oltre che le indicazioni.

Io non ho paura della morte, ho paura degli stupidi, degli irresponsabili, degli egoisti.

Io provo a fare la mia parte, una goccia nel mare che però è formato da innumerevoli gocce come me.

E, in fondo, non ho paura perché ho fiducia che insieme ce la faremo".