Covid-19: sesto caso a Inveruno

Ancora uno, la conta dei cittadini inverunesi contagiati dal Coronavirus sale a quota 6. E se in paese l'apprensione è tanta, i consigli sono sempre gli stessi: uscire il meno possibile e solo per gravi esigenze. "Cari concittadini - scrive Sara Bettinelli - Purtroppo il numero dei nostri concittadini risultati positivi al virus è ancora in aumento: oggi il report di Ats ci dice 6 casi. In tutta la giornata di oggi, e continueremo in questo modo anche in futuro, abbiamo avviato i contatti con i nominativi che ci sono stati forniti dalla Prefettura per verificare che tipo di supporto poter attivare in relazione alle specifiche esigenze. La serietà, la compostezza, ed il senso di responsabilità è ciò che si incontra nei nostri cittadini direttamente coinvolti; a loro, per me un esempio, il mio più sentito ringraziamento".