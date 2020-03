COVID-19: altri 4 casi a Castano

Sono ad oggi, purtroppo, in totale 6 i casi di positività al Coronavirus a Castano Primo. Le parole del sindaco Giuseppe Pignatiello che invita la cittadinanza al rispetto delle indicazioni.

E' salito, purtroppo, a sei il numero di contagiati da Coronavirus a Castano Primo. Quattro nuovi casi di positività al COVID-19 che si va, così, ad aggiungere agli altri due già confermati nei giorni scorsi. "Le notizie, oggi, non sono incoraggianti - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Abbiamo avuto, infatti, un aumento: allo stato attuale sono 6 i casi. Dobbiamo continuare a lavorare, a fare tutto il possibile, io andrò avanti ad impegnarmi al massimo per darvi ogni aiuto possibile. Voi cittadini dovete proseguire ad avere fiducia ed a comportarvi nel migliore dei modi come state facendo in questi giorni. Apprezzo molto gli aiuti, i tentativi e le richieste di attività di solidarietà da parte privati cittadini e commercianti e credo che tutta questa voglia di unità ci aiuterà ad uscire dalla brutta situazione".