Cuggiono, terzo caso di COVID-19

Proseguono, purtroppo le conte dei pazienti positivi a Coronavirus, anche in tutto il nostro territorio. Anche nei nostri paesi continuano a emergere pazienti positivi al temibile Covid-19. Dopo i primi due casi segnalati nei giorni scorsi, la comunità cuggionese conta oggi il terzo paziente ufficiale. Numeri che iniziano a far temere un diffusione del virus su più larga scala anche tra i nostri paesi: anche per questo, continuano a riperterlo le autorità: "Fondamentale è stare a casa per evitare il diffondersi del contagio".