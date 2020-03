L’arcobaleno, segno di speranza: il messaggio dei bambini

"Ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno, su un cartellone o un lenzuolo, per poi appenderlo su finestre/balconi o terrazze".

Un bellissimo arcobaleno, colorato e allegro, come quelli che spuntano dopo i violenti temporali, nel cielo lavato dall’acqua e dalla paura e ti lasciano, pieno di stupore, incantato, ad ammirare questo prodigio, con il naso all’insù.

Un fenomeno ottico e meteorologico molto suggestivo che si può osservare quando la luce del sole attraversa le gocce d’acqua e rimane in sospensione nell’aria dopo un temporale, o presso una cascata, o una fontana.

7 colori e un arco a unire terra e cielo: un messaggio di speranza e positività, in questi giorni di tensione e preoccupazione per la grave emergenza sanitaria a causa della diffusione del Coronavirus che sta coinvolgendo tutta l’Italia e moltissimi Paesi in tutto il mondo.

“Cari genitori, volevamo proporvi una bellissima iniziativa! Ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno, su un cartellone o un lenzuolo, per poi appenderlo su finestre/balconi o terrazze. Lanceremo un’onda di positività e i bimbi si divertiranno a dipingere… Una cosa importante, scrivete ‘Andrà tutto bene’”.

È l’idea che circola in diversi gruppi social dei paesi e delle comunità del nostro territorio (Corbetta, Mesero, Cuggiono, Magenta,…) ricevendo immediatamente apprezzamenti e condivisioni: i bambini, in queste settimane di quarantena e di scuole chiuse, si sono subito attivati per rappresentare il messaggio di speranza che tutti, ma proprio tutti, facciamo nostro.

Forse non servirà a debellare questo terribile e contagiosissimo virus, ma, sicuramente, aiuterà i più piccoli ad esprimere e a trasmettere un messaggio positivo: “Il virus, con gli occhi dei bambini è già sconfitto. E questo, forse, serve anche a dare qualche speranza anche agli adulti, in questi giorni davvero difficili...”