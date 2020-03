Coronavirus: un caso a Busto Garolfo

Un'altra segnalazione, l'ennesima, in questo periodo di casi che emergono a poco a poco da tutti i paesi. Questa volta arriva da Busto Garolfo.

Un'altra segnalazione, l'ennesima, in questo periodo di casi che emergono a poco a poco da tutti i paesi. Questa volta arriva da Busto Garolfo, lo conferma direttamente il Sindaco Susanna Biondi: " Carissimi, é appena arrivato l'aggiornamento quotidiano di ATS e questa volta ci siamo anche noi. Abbiamo un caso di contagio accertato a Busto Garolfo. Il primo pensiero lo voglio rivolgere alla persona ammalata, augurandole una rapida guarigione, e ai suoi familiari. Per tutti noi questa è una ulteriore riprova del fatto che siamo tutti coinvolti, che dobbiamo impegnarci al massimo per contenere la diffusione del Covid19.

Naturalmente sono già stati attivati i protocolli necessari.

Il fatto di avere, da oggi, un caso in paese non cambia nulla rispetto ai doveri e ai comportamenti che ciascuno deve tenere.

Forse ci obbligherà semplicemente ad essere più consapevoli del problema.

Affrontiamo questa fase senza abbandonarci a particolari ansie e paure ma anche evitando comportamenti "spensierati". Perché non è questo il momento.

Insieme ne usciremo e... andrà tutto bene!"