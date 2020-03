L'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ha deciso di venire incontro alle associazioni con l'iniziativa 'Nerviano è cultura' e una cifra di 20 mila euro.

La passione è un'ottima alleata. Per portare avanti un'attività, però, un'associazione ha bisogno anche di liquidità per far fronte ai molteplici aspetti organizzativi. L'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ha deciso di venire incontro a questa necessità mettendo in campo un'iniziativa dal titolo 'Nerviano è cultura' e stanziando una cifra complessiva di 20 mila euro. L'importo che ciascun sodalizio riceverà, in base alle necessità ma anche alla qualità dei progetti proposti, varia da un minimo di 350 a un massimo di 2000 Euro. "I progetti presentati - specifica il comunicato di presentazione dell'iniziativa - devono essere riconducibili alle aree culturali, di volontariato sociale, di carattere sanitario, tutela dell'ambiente, della protezione civile e del tempo libero". La filosofia di fondo della giunta Cozzi per il 2020 è di "favorire la libera espressione delle potenzialità presenti all'interno dell'importante e variegato tessuto dell'associazionismo locale, chiedendo un supporto creativo e personale per un'ulteriore promozione delle fiere di San Giorgio e San Fermo, delle feste della Rotondina, Lazzaretto, Colorina, Sant'Ilario, Garbatola, Villanova,Cantone e del santuario della Madonna di Dio il sà nell'ottica dell'arricchimento delle occasioni di incontro e e di relazione già presenti tradizionalmente a livello locale". Un contributo di proposta e azione sul territorio con cui il comune invita a dichiarare guerra all'individualismo che spesso caratterizza il proprio vissuto e a riscoprire il senso del fare comunità. In una Nerviano che ha mille anime, ma, al contempo, una soltanto.