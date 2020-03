Proseguono le 'chiusure'

Se, infatti, si sperava o ci si aspettava un parziale riapertura di alcune attività, vista la gravità del contagio rimangono in vigore tutte le limitazioni già adottate.

Alla luce del nuovo decreto legge emanato dal Governo nella serata di ieri, 4 marzo, per quanto concerne il nostro territorio dell'Ovest Lombardia permangono tutte le limitazioni atto. Se, infatti, si sperava o ci si aspettava un parziale riapertura di alcune attività, vista la gravità del contagio rimangono in vigore tutte le limitazioni già adottate. Quindi, oltre alle scuole, chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo (e alla sospensione di ogni manifestazione, evento, convegno, esibizione sportiva fino al 3 di aprile), fino almeno a metà mese in tutto il nostro territorio rimarranno i divieti anche per palestre, piscine, messe ecc.

In giornata si attende la comunicazione ufficiale dei sindaci del territorio con ulteriori dettagli.