Confcommercio e l'emergenza

La Confcommercio di Magenta e Castano Primo scrive ai sindaci ed agli assessori del territorio, analizzando la delicata situazione legata all'emergenza Coronavirus.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - In ragione della difficilissima situazione, venutasi a creare in conseguenza alle inevitabili misure urgenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed anche il Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno adottato a contrasto della diffusione del virus Covid-19, ci premuriamo con la presente parteciparVi la nostra tangibile e crescente preoccupazione con riguardo all’impatto che le stesse stanno determinando e gravando sulle facoltà di funzionamento, sussistenza e, per questo, sopravvivenza delle attività commerciali tutte. La definizione di parametri distanziometrici che devono essere rispettati tra i clienti dei negozi e tra gli avventori dei pubblici esercizi, così come le limitazioni all’accesso di alcuni servizi garantiti dagli stessi, ovvero l’evidente abbattimento di quelle che sono le frequentazioni di queste attività e, in diretto collegato, la gravosa riduzione degli incassi, hanno determinato in noi il dovere morale oltreché quello connaturato ai ruoli che ricopriamo, di sottoporre alla Vostra puntuale attenzione le seguenti richieste che divengono essenziali: dovendo contenere per quanto in comune conoscenza la frequentazione all’interno dei pubblici esercizi ovvero bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, etc., diviene fondamentale poter garantire loro la possibilità di posizionare all’esterno degli stessi, tavoli e sedie definendo in tale via superfici di pertinenza aggiuntive utili per contrastare le gravissime perdite e comunicare anche che queste attività ci sono e non si fermano. Nel merito sarebbe altresì essenziale prevedere una concessione gratuita ovvero un azzeramento, ancorché temporaneo o pro-tempore, di quelli che sono i canoni di occupazione del suolo e aree pubbliche. Un abbattimento totale dei canoni di occupazione dovrebbe altresì essere rivolto anche agli operatori commerciali su area pubblica cd. Operatori ambulanti che hanno subito pericolosamente in molti Comuni la cancellazione delle edizioni settimanali dei mercati comunali e che, sicuramente, per quanto rimarrà negli atteggiamenti di molte persone, subiranno, in termini di frequentazioni dei mercati, anche per molte future settimane. Il contenimento, la revisione in ribasso di molte imposte e tasse comunali quali quella sulla pubblicità o ancora, la tassa sulle insegne, la tassa sui rifiuti (TARI), la tassa sui servizi (TASI), e molte altre voci di costo che tutte le imprese si trovano a dover assolvere nel loro quotidiano operare, diviene, in questo particolare momento un gesto di attenzione pressoché improrogabile ed utile a dare respiro ad un tessuto commerciale ed imprenditoriale che accanto a quello che è il valore in termini di attrattività di un Comune o di un territorio conferisce, allo stesso, un vero e proprio presidio sociale attraverso la sola presenza nelle varie vie e piazze che, diversamente, con l’immotato proseguimento di una condizione attuale porterebbe, inevitabilmente, ad assistere alla chiusura di molte attività o alla assunzione di decisioni particolarmente complicate da parte dei titolari che riguarderebbero anche il personale e i collaboratori in organico. In ragione di quanto sopra elencato e di molti altri punti che potrebbero essere argomentati, riteniamo, per il percorso di fattiva collaborazione intrapreso, che un’Amministrazione puntualmente attenta all’ascolto dei fabbisogni, delle esigenze, delle preoccupazioni che le imprese stanno manifestando in questi giorni anche alla nostra Organizzazione, che con dovere deve garantirne l’accoglienza da parte delle Amministrazioni Comunali, siamo da subito a renderci immediatamente a fattiva disposizione per formalizzare un incontro, sicuri, in ogni caso, che non mancherà, data la tematica oggetto della presente, una pronta e fattiva risposta. (Confcommercio Magenta e Castano Primo).