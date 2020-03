Air Italy: 'fondo volo'

Regione Lombardia pronta ad attivarsi. Governo rifinanzi 'fondo volo'. Nella nostra regione coinvolti oltre 1000 lavoratori dell'aeroporto di Malpensa.

"Regione Lombardia c'è e non vuole lasciare soli i lavoratori Air Italy: è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo, ma siamo certi che si tratti solo di un passaggio formale e chiediamo che venga al più presto possibile richiesto da parte dell'azienda l'esame congiunto per far partire la CIGS: i lavoratori ne hanno già diritto". Lo ha dichiarato l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli intervenendo sulla crisi che coinvolge 1.453 lavoratori della compagnia aerea, circa 1.000 dei quali operativi in Lombardia. In particolare, a Malpensa operano 260 lavoratori del personale di terra, 483 assistenti di volo e 190 comandanti e piloti. A Linate invece sono operativi 4 addetti del personale di terra. "Il Governo quindi si attivi come promesso - ha rimarcato l'assessore Rizzoli - per rifinanziare adeguatamente il fondo volo, e come Regione siamo già pronti per attivare le politiche attive e tutto quanto serve per ottenere la CIGS". "Chiediamo all'azienda di lavorare insieme alle Regioni - ha proseguito Rizzoli - sulle manifestazioni di interesse che sono state annunciate: occorre valorizzarle, esaminarle e valutarle con l'obiettivo di salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro e gli assets aziendali più preziosi. Anche su questo Regione Lombardia è pronta a mettere in campo strumenti per attrarre gli investitori".