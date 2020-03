Municipio, BCC e campanile spenti

Venerdì 6 marzo, dalle 20 alle 22 si spegneranno. No, nessun blackout o scompenso energetico in vista. Il Comune aderirà all'iniziativa 'M''illumino di meno'.

Il Municipio, la sede centrale della BCC, il campanile della chiesa. A Busto Garolfo i tre edifici, venerdì 6 marzo, dalle 20 alle 22 si spegneranno. No, nessun blackout o scompenso energetico in vista. Il Comune ha semplicemente deciso di aderire all'iniziativa 'M''illumino di meno' promossa dalla trasmissione di Rai Radio 2 'Caterpillar' tramite una propria proposta dal titolo 'Dai piantala'. Il titolo nasce dalla sua stessa filosofia: spegni le luci e pianta un albero. A dare il là per accoppiare l'iniziativa ecologica a quella dello spegnimento delle luci è stato un giovane del paese, Andrea, esponente dell'agriturismo Murnee. E a riassumere la filosofia della doppia scelta provvede l'assessore all'ecologia Patrizia Campetti: "Con l'iniziativa 'Dai piantala' - dice - abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi della scuola secondaria di primo grado in un progetto che, come suggerisce il titolo, vuole sollecitare gli stessi ragazzi a non fermarsi alla lamentela e alla delega, ma spronarli a impegnarsi in azioni concrete che contribuiscano a creare in loro una coscienza ecologica e affezione nei confronti del proprio territorio". Insomma, comprendere al contempo l'importanza di arricchire il patrimonio arboreo cittadino e di gestire la luce in modo oculato è duplice elemento di educazione civica che deve dimorare in chiunque fin dalla più tenera età. E il comune offre l'occasione per declinare tutto questo in atteggiamenti concreti in grado di generare comportamenti virtuosi. "Coniugare il risparmio energetico con la necessità di aumentare il patrimonio arboreo delle nostre comunità - aggiunge Campetti - è la strada per sensibilizzare i nostri concittadini sull'importanza di adottare stili di vita sostenibili ma soprattutto quotidiani". La messa a dimora di nuovi alberi è soltanto rimandata. Per effetto delle disposizioni emanate in materia di gestione dell'emergenza Covid 19, infatti, non potrà essere effettuata subito. Allo spegnimento delle luci hanno espresso il loro assenso comune, Bcc, associazione Gpu, comunità parrocchiale di Busto Garolfo e Olcella e diverse realtà commerciali. Un momento di alta sensibilità ecologica che diventa quindi un'occasione per cementare ulteriormente in paese nel nome di un comune afflato a una sempre migliore vivibilità. "Lo statuto della nostra Bcc - conclude il presidente Roberto Scazzosi - dice che il nostro istituto promuove la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. Parole che diventano gesti concreti che, per quanto piccoli, possono dare un segnale e ,soprattutto, testimonianza". Scazzosi mette poi l'accento sull'impegno della Bcc nella tutela dell'ambiente, nell'impiego di fonti rinnovabili e nell'uso di borracce e materiale compostabile per le macchinette del caffè nonché sulla valorizzazione del patrimonio ambientale. L'adesione costituisce quindi per comune e altri enti coinvolti un'iniziativa che, lungi dal restare confinata all'episodico, si fa invece investimento su un futuro di maggiore vivibilità.