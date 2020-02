La preghiera delle 6.28

L'Arcivescovo invita alla preghiera personale e in famiglia: “Contro i mali del mondo, la preghiera è la nostra arma più preziosa”. Appuntamento ogni giorno alle 6.28 del mattino.

Non ingigantire la situazione creatasi con il Coronavirus, né cedere agli allarmismi, ma cogliere l’opportunità “per sentirsi parte di una comunità che sa inventare nuove forme di prossimità, sollecitudine e generosità verso i più deboli”, così la Diocesi, e l'Arcivescovo, invitano i fedeli a vivere questi giorni. Senza cedere al panico o lasciarsi sopraffare dalla paura e dall'ansia di allarmismi eccessivi, per l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini “Anche l'emergenza può essere occasione per intensificare la relazione con Dio”. Così, alla privazione, proprio per la prima domenica di Quaresima, di celebrare comunitariamente l’eucarestia domenicale, si reagisce con la possibilità di seguire le dirette Facebook o i video su YouTube delle Messe delle parrocchie, e tutti i fedeli della Diocesi di Milano, potranno unirsi in preghiera, dalle proprie case, alla Messa dell'Arcivescovo dalla Cripta del Duomo di Milano, in diretta su Rai3, alle ore 11. Sarà la celebrazione, particolare, che apre alla Quaresima: un'iniziativa che non ha precedenti, nata per ottemperare alle misure emanate dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all’emergenza epidemiologica da Codiv-19. L'Arcivescovo invita alla preghiera personale e in famiglia: “Contro i mali del mondo, la preghiera è la nostra arma più preziosa”. Per questo, nel tempo di Quaresima, l'Arcivescovo invita ad unirsi alla “preghiera per la pace”, condividendo l'intenzione di preghiera che l'Arcivescovo indicherà, all'inizio di ogni giornata, alle ore 6.28 dalla Cappella arcivescovile, con particolare riferimento alle situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel mondo.