Lelli Kelly: nuovo spot TV

Al via la nuova campagna Lelli Kelly dedicata alla nuova collezione di scarpe Primavera/Estate 2020. La pianificazione estesa anche a Italia 1.

Al via la nuova campagna Lelli Kelly dedicata alla nuova collezione di scarpe Primavera/Estate 2020. Incentrata su uno spot, la nuova comunicazione del brand italiano leader nel mercato delle calzature da bambina sarà pianifica a partire da fine febbraio, soprattutto in tv. Vera novità di questa operazione pubblicitaria di Lelli Kelly sta nel fatto che l’azienda ha deciso di estendere la pianificazione anche a Italia 1, rete Mediaset di grandissima visibilità, che si aggiungerà alle principali emittenti bambino, generalmente predilette dall’azienda. Questo rappresenta una scelta strategica aziendale significativa volta ad ampliare sempre di più la presenza mediatica del brand. La campagna e il lancio delle nuove linee di calzature Lelli Kelly sono ormai di un appuntamento stagionale fisso a cui tutte le bambine d’Italia guardano. Ecco che, quest’anno, a impreziosire la collezione, fanno capolino degli unicorni che, nello spot, interagiranno con le bambine. Da sempre la creatività della campagna è concepita e curata personalmente da Attilio Attilieni, Presidente di Lelli Kelly, negli ultimi tempi coadiuvato dal figlio Leonardo Attilieni, Art Director & Head of Digital. Proprio Leonardo Attilieni dichiara: "All’interno di un momento cruciale per lo sviluppo di fashion e comunicazione, riteniamo che gli investimenti di marketing e advertising debbano essere sempre più ibridi e dinamici. Da un lato abbiamo iniziato a dedicarci ormai da qualche anno in maniera molto attenta ed efficiente al digital e a tutte le immense possibilità che esso offre, dall’altro rimaniamo fermamente convinti che la televisione rimanga il mezzo di comunicazione per noi più importante ed efficace".

In linea con quanto dichiarato dal manager, l’azienda sta valutando infatti una pianificazione dello spot in preroll su YouTube. Il nuovo film pubblicitario Lelli Kelly sarà comunque caricato – come di consueto – sul canale YouTube ufficiale di Lelli Kelly.