L'emergenza nelle centrali operative

Giorni intensi: i numeri di emergenza sono stati presi letteralmente d'assalto dalla popolazione, preoccupata per la situazione attuale in merito al Coronavirus.

Questi sono giorni impegnativi sul fronte della risposta al cittadino nelle centrali operative di emergenza in Lombardia. I numeri di emergenza sono stati presi letteralmente d'assalto dalla popolazione, preoccupata per la situazione attuale in merito al Coronavirus. Le centrali del 112 (Numero Unico Emergenza) hanno gestito tutte le chiamate ricevute , inoltrandole alle SOREU (Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza) per la gestione operativa dell'evento. Anche la Soreu Metropolitana, che gestisce le città di Milano e Monza con le relative province, è impegnata nella risposta alle richieste dei cittadini. Oltre alle richieste di soccorso della gestione ordinaria, si sono aggiunte quelle di consulenza per persone con sintomi influenzali, preoccupate della situazione attuale che si sta verificando nelle nostre zone. A tal proposito il personale e i turni di lavoro sono stati incrementati per poter far fronte alle varie situazioni. E' stata creata una sala operativa aggiuntiva, con personale sanitario dedicato, che gestisce le richieste di consulenza provenienti da tutta la regione. Ancora, sono stati realizzati protocolli appositi per la gestione delle emergenze, per poter tutelare la salute sia dei cittadini sia dei soccorritori che intervengono. Dalla centrale operativa dell'ospedale Niguarda ci giungono dati significativi: nello scorso weekend le chiamate pervenute alla Soreu Metropolitana sono raddoppiate, dalle 1500 - 1600 giornaliere, si è passati a 3300 nella giornata di sabato. La conseguenza è quella delle possibili lunghe attese (per lunga attesa si parla di minuti) nella risposta al cittadino. Con l'istituzione del numero verde 800.89.45.45 le richieste di consulenza in assenza di sintomatologia influenzale, sono diminuite. Gli operatori sanitari invitano, pertanto, la popolazione a contattare il numero verde o il 1500 per avere informazioni e, in presenza di sintomi lievi, rivolgersi al medico curante oppure al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) (dalle 20 alle 8), per non gravare ulteriormente sui servizi di emergenza.