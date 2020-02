A sostegno di imprese e artigiani

In questo momento di emergenza, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ribadisce il suo impegno a favore di imprese, artigiani e commercianti.

«Siamo consapevoli che la situazione attuale mette a dura prova il tessuto economico e produttivo del nostro territorio, che è composto essenzialmente da piccole e medie imprese, artigiani e commercianti. L’inevitabile calo di fatturato e ordinativi, che in molti casi verrà sicuramente recuperato già dalle prossime settimane, sta creando una tensione di liquidità a molti operatori, che in questo fine mese si accingono anche a pagare gli stipendi dei propri dipendenti. Per questo motivo rassicuriamo soci e clienti e garantiamo di essere a loro disposizione, allo stesso modo in cui siamo soliti fare nei periodi di difficoltà economica o anche solo di tensione di cassa, come avviene ad esempio nel mese di dicembre».

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, esprime così la vicinanza della banca dell’Alto Milanese e Varesotto ai propri soci e clienti, ribadendo il ruolo dell’istituto a sostegno dell’economia reale del territorio.

«Abbiamo ben presenti le necessità dei nostri soci e clienti - chiosa il direttore generale, Carlo Crugnola -, per questo abbiamo già da giorni sensibilizzato tutta la nostra rete di filiali a valutare con attenzione le necessità congiunturali che di caso in caso si possono presentare a chi stabilmente opera su questo territorio e si trova a subire gli effetti di un accadimento straordinario ed imprevedibile come quello che stiamo vivendo».