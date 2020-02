Legnano: area di osservazione

Viene creata un'area di osservazione per pazienti sintomatici e/o provenienti dalle aree interessate. L'area fino ad ora utilizzata dalla Medicina d'Urgenza legnanese.

Novità importanti nell'Ospedale di Legnano: in seguito all'aumento dei pazienti di coronavirus in Regione Lombardia, l'Azienda ha apportato alcune modifiche nella gestione dei reparti a scopo cautelare. Più nello specifico viene creata un'area di osservazione per pazienti sintomatici (non presenti nella nostra zona) e/o provenienti dalle aree interessate. L'area fino ad ora utilizzata dalla Medicina d'Urgenza legnanese verrà così adibita all'osservazione. La Medicina d'Urgenza viene ora trasferita al 3 piano, con relativa accorpamento delle chirurgie. Così facendo non ci saranno interruzioni di attività.

Un'altra importante disposizione riguarda l'accesso dei parenti dei pazienti: possono accedere alla struttura sanitaria una sola persona per ricoverato.

Tutti i pazienti con sintomi di infezione alle vie aeree che si presentano negli ospedali, devono indossare mascherine di tipo chirurgico al fine di limitare la diffusione aerea del virus.