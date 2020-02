Alla scoperta dell'Olona

Una serata in programma martedì 3 marzo alle 21 nella sala civica della biblioteca di via Brisa a Parabiago. Un momento per conoscerlo più da vicino, tra immagini e pubblicazioni.

Risorsa naturale di infinita preziosità. Ma anche padre e figlio di un territorio che dalla sua presenza ha tratto linfa vitale per svilupparsi e crescere. Lui, l'Olona, pur alle prese talora con problemi di inquinamento da cui occorre salvaguardarlo il più possibile e senza risparmio, sarà il protagonista di una serata in programma martedì 3 marzo alle 21 nella sala civica della biblioteca di via Brisa a Parabiago. Sarà in quest'occasione che chi vorrà intervenire potrà apprezzare a fondo il fascino del corso d'acqua per eccellenza di questa zona immortalato dalle immagini di 'Olona film festival'. Ma non sarà soltanto questo documentario a salire in passerella. Quest'attenzione all'Olona ha avuto anche un aspetto editoriale con la redazione dell'opuscolo didattico 'Portare l'acqua al mulino'. Perché per amare un gioiello della natura quale l'Olona, nonostante i mille colpi al cuore subiti da cui si è sempre rialzato, continua a essere cavalcando il tempo da signore, occorre conoscerlo in ogni minima sfumatura, dalla flora alla fauna, dal parco dei Mulini ai molti comuni a cui affianca la denominazione con il proprio nome, fino a quel fiorire maestoso di industrie che cantano la rilevanza di quelle acque. E che dal passato, tramite il presente, la consegnano a un domani che sarebbe delittuoso disperdere tra le fauci dell'oblio.