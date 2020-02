Dubbi? Chiamare il 112

"Il contatto deve essere ravvicinato. Cioè questo tipo di influenza si trasmette attraverso le goccioline, soltanto parlando in maniera molto ravvicinata".

“Invitiamo coloro che hanno avuto contatti diretti o che accusano sintomi (Febbre e difficoltà respiratorie) a non recarsi all’ospedale ma di chiamare il 112 – lo ha detto Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia a Rai Radio1 (Giorno per giorno) -. A quel punto andremo noi a domicilio a fargli il tampone. Se non si hanno sintomi bisogna fare come si è sempre detto: lavarsi spesso le mani, controllare il proprio stato di salute. Appena si ha un’alterazione, qui in regione Lombardia, il nostro meccanismo prevede di chiamare il 112”.

“Il contatto – ha aggiunto Gallera – deve essere ravvicinato. Cioè questo tipo di influenza si trasmette attraverso le goccioline, soltanto parlando in maniera molto ravvicinata. Non basta aver incrociato un pullman di turisti. In questo momento le scuole sono chiuse per il periodo di carnevale ma è meglio evitare rapporti di vita sociale e cercare di stare il più possibile a casa. Siamo in contatto con il ministro, il prefetto, i sindaci. Nelle prossime ore daremo ulteriori comunicazioni e speriamo che siano più serene e tranquille”.