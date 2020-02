La popolazione di San Giorgio è passata dall'inizio alla fine del 2019 da 6717 a 6723 unità. Un piccoli incremento, insomma. Ecco i dati più nello specifico.

Per muoversi si muove. Non di un esercito, di pochissime unità ma va avanti. La popolazione di San Giorgio è passata dall'inizio alla fine del 2019 da 6717 a 6723 unità. A incidere sono soprattutto i maschi con 3792 unità in luogo delle 3785 del primo gennaio, le donne sono, invece, passate da 3431 a 3432. Ascensore verso l'alto anche per quanto attiene alla popolazione straniera, erano 575 e sono diventati 597. I maschi sono passati in questo caso da 266 a 278 e le esponenti del gentil sesso da 309 a 319. Segno negativo per quanto concerne la natimortalità, se le culle sangiorgesi si sono popolate in 49 casi, nel cimitero cittadino si sono invece aggiunti 75 cari estinti. Totale, meno 26, un dato che appare in rispondenza con quanto reso noto di recente dall'Istituto nazionale di statistica. In 300 hanno scelto San Giorgio come luogo di nuova residenza, sono invece 268 coloro che hanno compiuto il percorso contrario. Diciotto i matrimoni celebrati, ben quindici i civili e tre i concordatari. I residenti in famiglia a San Giorgio sono pari a 6808 unità, 3350 sono maschi e 3458 femmine. Per quanto attiene agli stranieri, la cifra riferita ai due sessi è rispettivamente di 314 e 339 persone. Le famiglie sangiorgesi ammontano a 2968, 298 di esse hanno almeno uno straniero. Il dato demografico consegna anche una convivenza anagrafica e cinque di fatto. San Giorgio insomma cresce anche se in modo non molto significativo.