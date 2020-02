Lelli Kelly miglior stand

Si è svolta, in occasione della serata inaugurale della 89^ edizione di Micam, Stand Up l’iniziativa che ha premiato per ciascuna categoria lo stand più creativo.

Si è svolta, in occasione della serata inaugurale della 89^ edizione di Micam, Stand Up l’iniziativa che ha premiato per ciascuna categoria presente in fiera lo stand più creativo. La giuria di Micam ha valutato l’attrattività, la cura dei dettagli, l’instagrammabilità ed il progetto espositivo tra più di 1200 stand presenti in fiera e ha scelto Lelli Kelly come miglior stand del padiglione iKIDS. "Siamo estremamente soddisfatti per aver ricevuto questo importante riconoscimento", afferma Leonardo Attilieni, Art Director & Head of Digital di Lelli Kelly, "che è frutto del grande lavoro che il brand da sempre porta avanti dal punto di vista dell’immagine e dell’estetica".