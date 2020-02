Pirazzini-Biondi: botta e risposta

L'ormai nota questione discarica all'interno del parco del Roccolo della società Solter. Botta e risposta tra il sindaco Susanna Biondi e l'ex primo cittadino Angelo Pirazzini.

Punta sul vivo, decidendo di replicare. Ma lo vuole fare coram populo invitando chi l'ha criticata ad un pubblico confronto. Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, è pronta a ribattere colpo su colpo alle accuse mossegli dall'ex primo cittadino e ora consigliere di opposizione Angelo Pirazzini sul discorso della creazione di una discarica all'interno del parco del Roccolo della società Solter. Quest'ultimo, sul suo profilo social, ha accusato senza mezzi termini, appunto Biondi di avere detto "bugie". "Continuano le bugie del sindaco? "- scrive Pirazzini - "Rinuncia di sospensiva al procedimento delle cave, dimentica anche di sostenere il ricorso contro le cave mandandolo in nulla, a che gioco giochiamo?". Argomentazioni che il sindaco rispedisce al mittente: "Vista la gravità di queste insinuazioni - scrive in una nota - e vista la loro totale infondatezza, con la presente le chiedo ufficialmente la disponibilità ad un confronto pubblico sul tema dei progetti di discarica. Il confronto potrà svolgersi in sala consiliare alla presenza della stampa, che avrà modo di intervenire e porre tutte le domande ritenute opportune, e di tutta la cittadinanza". Biondi ha chiesto anche al suo predecessore di indicare una data a lui congeniale. Pirazzini, dal canto suo, sempre sul profilo social, si è detto disponibile a raccogliere l'invito: "Sono stato sfidato a un duello pubblico dal sindaco Biondi - scrive - sono disponibile ad un incontro con chiunque secondo le regole che in tutto il mondo prevedono un moderatore imparziale". E, in altro messaggio, specifica: "Accetto la sua proposta di confronto che potremmo soddisfare intorno alle Idi di marzo, ovviamente in luogo e modalità da concordarsi in una riunione precedente". La questione

cave Solter, quindi, continua a scaldare l'atmosfera sotto il cielo di Busto Garolfo.