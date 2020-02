'Contaminazioni' è il titolo della iniziativa promossa da Regione Lombardia per sensibilizzare i propri dipendenti sul tema dell'utilizzo consapevole della plastica.

'Contaminazioni' è il titolo della iniziativa promossa da Regione Lombardia per sensibilizzare i propri dipendenti sul tema dell'utilizzo consapevole della plastica. L'esposizione, diffusa in spazi non convenzionali come aree break, corridoi e all'interno di un ascensore di Palazzo Lombardia, sarà attiva fino al 30 aprile. TEMA DELLA MOSTRA - Il tema della mostra è la contaminazione da plastica e l'esortazione ad avviare gesti virtuosi promuovendo contaminazioni positive. Obiettivo, favorire una comprensione più profonda della realtà di ciò che è presente nei nostri mari e stimolare l'osservatore a ricondurre alla propria quotidianità gli oggetti ritratti. L'ARTISTA MANDY BAKER - Le opere realizzate da Mandy Barker, fotografa britannica che da decenni svolge ricerche sull'inquinamento nei mari, reinterpretano in chiave estetica l'inquinamento da plastica e conducono a una riflessione profonda su cosa significhi consumare meno e in modo più consapevole. PLASTICA VISTA COME RISORSA RICICLABILE - "Il vero tema da affrontare - ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, visitando gli spazi allestiti - sta nell'atteggiamento 'usa e getta' che per troppi anni abbiamo avuto nei confronti di un materiale, la plastica, che deve essere riciclato e comunque gestito in maniera consapevole evitandone innanzitutto la dispersione nell'ambiente". USO CONSAPEVOLE DELLA PLASTICA - "Mentre va di moda il 'plastic free' - ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - dobbiamo ragionare su un utilizzo consapevole della plastica, che è una risorsa di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno, invece, che diventi un rifiuto. Per questo motivo Regione Lombardia è impegnata nella diffusione della consapevolezza sul suo giusto utilizzo e nello sviluppo di politiche e strumenti che possono favorire la massimizzazione del recupero, del riciclo e del riuso della plastica". In occasione della mostra, Regione Lombardia ha posizionato nelle aree break del Palazzo 30 dispenser di acqua potabile, 'vestiti' con le opere dell'artista inglese.