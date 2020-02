Milano, inaugurato il nuovo farmers’ market: in via Rizzoli il cibo di stagione e a km zero. Un'ulteriore opportunità di acquisto per i cittadini e per il territorio.

“Chi sceglie di venire a fare la spesa in un mercato agricolo cerca cibo sicuro e di qualità. Ma questo farmers’ market in particolare risponde anche alla domanda di servizi di prossimità da parte dei residenti del quartiere, una domanda che è stata raccolta grazie alla collaborazione del Comune di Milano e del Municipio 3 in particolare”. Così Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, in via Rizzoli all’inaugurazione del nuovo mercato agricolo di Campagna Amica nel quartiere Crescenzago di Milano. Al taglio del nastro hanno partecipato Piefrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, Caterina Antola e Massimo Scarinzi, rispettivamente presidente e assessore ai Servizi del Municipio 3 di Milano. “Nei nostri mercati agricoli – spiega il presidente Rota - i consumatori trovano prodotti a chilometri zero, messi in vendita direttamente dall’agricoltore nel rispetto della stagionalità, in alternativa a cibi che devono percorrere invece lunghe distanze. Gli effetti positivi si fanno sentire anche sugli sprechi che vengono ridotti per la maggiore freschezza del cibo in vendita, che dura di più più, non dovendo rimanere per tanto tempo in viaggio”. Ogni martedì, dalle 8 alle 13 in via Rizzoli 13/A, proprio di fronte al quartier generale di RCS, allora, si potranno trovare una decina di produttori agricoli che proporranno una grande varietà di eccellenze: dai formaggi di capra a quelli fatti con latte vaccino, dalle carni di pollo al vino dell’Oltrepo Pavese, oltre a frutta e verdura, succhi, formaggi, salumi, carni bovine, miele, riso e pane. "Il nuovo mercato – chiarisce la Coldiretti interprovinciale - si aggiunge agli altri farmers’ market di Campagna Amica già attivi a Milano, da quello coperto di via Friuli 10/A (mercoledì e sabato dalle 8 alle 14, venerdì dalle 16 alle 21) a quello di via Lorenzini 3 (mercoledì e sabato, 8-13), da quello in via Lomellina 1 (mercoledì, 8-13) a quello di piazzale Lotto 15 (venerdì, 8-13). Sei italiani su dieci fanno la spesa dal contadino almeno una volta al mese e il nostro Paese ha conquistato in pochi anni la leadership mondiale nei mercati agricoli davanti agli Usa e Francia. In particolare, la rete di Campagna Amica è composta da oltre 7.500 fattorie, da circa 1.200 mercati e da più di 2.300 agriturismi".