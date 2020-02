ToccaANoi: un GdL giovani

Un nuovo Gruppo di Lettura è nato a Castano ed è, appunto, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 25 anni. Coordinatrice è Arianna Bottiani: un'occasione per confrontarsi e riflettere.

Un nome che unisce e che, allo stesso tempo, è anche e, soprattutto, un invito. #ToccaANoi e quel 'noi' è rivolto ai giovani, ai ragazzi dai 14 ai 25 anni, perché saranno loro gli attori protagonisti di un'iniziativa che, partendo dal presente, guarda con particolare attenzione al futuro. Un nuovo Gruppo di Lettura è nato, infatti, a Castano e proprio alle cosiddette 'generazioni di domani' è dedicato. Alla regia, poi, Arianna Bottiani, giovane impegnata nello studio, nel lavoro e nel volontariato, che ama leggere e documentarsi sulla realtà contemporanea. Da qui, quindi, l'idea, ma per saperne di più, l'appuntamento è il prossimo 22 febbraio, alle 17 in biblioteca, quando, appunto, il GdL verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza. Film, articoli di giornale, libri e documentari, comunque, saranno il punto di inizio per lo scambio di idee su argomenti di attualità, quali, ad esempio, la salvaguardia dell’ambiente, il rapporto tra giovani e politica, l’impegno nel volontariato, l’accesso al lavoro e le nuove tecnologie. Con il Gruppo di Lettura che si riunirà una volta al mese, il sabato pomeriggio, alle 17, sempre in biblioteca (da sottolineare, infine, che la partecipazione è libera e gratuita; per informazioni, contattare il numero di telefono 0331/877842 oppure scrivere all'indirizzo mail biblioteca [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it.).