Segnalibri d’Artista, al Guado

Una mostra itinerante con 267 bellissimi segnalibri, allestita in alcune storiche librerie italiane. Al Guado omaggio nell’88esimo dalla nascita di Daniele Oppi.

Nonostante il processo di digitalizzazione si sia diffuso su larga scala, il libro, “con le sue pagine di carta, il suo profumo, il suo ingiallimento, la sua fragilità e il suo ingombro, resiste e persiste”. Il segnalibro, allora, “atto di grazia” per non offendere con la piegatura, si caratterizza come ‘Una pausa per sognare e riflettere’. La possibilità di “camminare come funamboli su sentieri sospesi nella mente, per immaginare, fantasticare e leggere” nelle pieghe del cuore, concedendosi il lusso di curare la propria anima. Sono segnalibri, sì, ma non segnalibri qualunque, segnalibri d’Artista: tanti gli artisti che hanno aderito all’iniziativa, realizzando opere uniche e originali, di piccolo formato (solo 5x20 cm), ma di grandissimo valore simbolico e culturale. “Un micro-macrocosmo di immagini che concorre alla costruzione di un racconto fantastico ambientato nel suggestivo Atelier del Guado”: si potranno ammirare alla mostra ‘Segnalibro d’Artista 2020’ , curata da Giorgio Lodetti della Libreria Bocca (situata nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano), i 267 bellissimi e coloratissimi segnalibri d’artisti, allestiti in una mostra itinerante che sarà ospitata, oltre al Guado a Robecchetto con Induno, spazio di Arte contemporanea e cultura, in storiche librerie d’Italia (da Domodossola a Venezia, da Milano a Torino, da Firenze a Roma, fino a Taranto e Catania). Domenica 9 febbraio, nel giorno dell’ottantottesimo anniversario dalla nascita di Daniele Oppi, gli sarà reso omaggio, nel luogo dove lui, per primo, nel 1969, elevò la “celebre Cascina del Guado a fervente cenacolo culturale e artistico, volto alla ricerca e all’approfondimento delle nuove forme espressive”: la mostra sarà inaugurata (e questo dimostra la vicinanza delle istituzioni in un momento delicato per il Guado), alle ore 16, con un’introduzione del sindaco di Inveruno Sara Bettinelli, a cui seguiranno gli interventi di Nicoletta Saveri, assessore alla Cultura Comune di Inveruno, Gianfranco Accomando, presidente di Fondazione per Leggere, Luca Fusetti, assessore alla Cultura del Comune di Castano Primo, Giorgio Braga, sindaco di Robecchetto con Induno, Giorgio Lodetti, curatore della mostra e responsabile della Libreria Bocca, e, naturalmente, Francesco Oppi, che coordina ‘Guado Officine Creative’ (www.guadoofficinecreative.it); seguirà, per tutti, un rinfresco.