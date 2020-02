Una serata di confronto, analisi e riflessione, organizzata dal Comitato 'Donne del Ticino'. Il 7 febbraio, alle 21, a Magenta 'Apriamo le porte alla Vita e alla Famiglia'.

La vita, un dono prezioso e importante. Vita e famiglia e, così, in occasione, appunto, della 42^ 'Giornata per la Vita', il Comitato Donne del Ticino (gruppo politico femminile della Lega, nato per promuovere e incentivare le politiche femminili, parità di genere, disabilità, lotta sulla violenza fisica e psicologica della donna, fragilità e operativo da più di due anni sul territorio) ha organizzato un momento di riflessione e confronto. L'appuntamento è per il prossimo 7 febbraio, alle 21, in Casa Giacobbe a Magenta, quando interveranno Matteo Conti (responsabile Lega Politiche Demografiche e Famiglia), la dottoressa Teresa Ceni (presidente del Centro di Ascolto alla Vita) e Silvia Scurati (consigliere del Carroccio in Regione Lombardia). Dal titolo 'Apriamo le porte alla Vita e alla Famiglia!', la serata è certamente una significativa occasione di dialogo e condivisione.