San Valentino di solidarietà nei negozi di Castano Primo. Pesca un biglietto e puoi aiutare la Fondazione Lene Thun. E il 14 febbraio eventi a tema in corso San Rocco.

San Valentino di... solidarietà. Si intitola 'Shopping in Love - L'amore vince sempre' e vedrà protagonisti alcuni esercizi commerciali di Castano che, ancora una volta, come era già accaduto nei mesi scorsi, hanno deciso di scendere in campo, in prima persona, per far vivere la cosiddetta 'Festa degli innammorati' in modo sempre più coinvolgente. Così, dall'8 al 14 febbraio nei negozi che hanno aderito ('Moma', 'Ottica Ongaro', 'Koi Tatoo', 'Sale e Benessere', 'La Bottega delle Cialde', 'Stefy Hair Fashion', ‘La Cometa Risto Pizza’ e 'Tutto per la Casa'), i clienti, durante i loro acquisti, avranno modo di pescare un biglietto per provare a vincere un buono sconto, un regalo oppure un bracio ed un abbraccio. E, la cosa più importante, è che facendo ciò si sosterrà la Fondazione Lene Thun che con il suo Filo d'Amore (braccialetto) sostiene i laboratori di ceramico terapia negli ospedali di oncologia pediatrica in tutta Italia. Ma non è finita qui, perché il 14 febbraio, ecco una serie di eventi a tema nelle attività di corso San Rocco.