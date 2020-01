"Siamo al top..."

Progetto di riqualificazione di Largo F.lli Borghi: l'intervento di Abramo Bellani, dell'Associazione per la Provincia del Ticino: "Sindaco e assessori leggono le delibere?".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Il progetto di riqualificazione inerente Largo F.lli Borghi è un'operazione nata male e proseguita in peggio, nella fretta e furia che sono da sempre cattive consigliere, e lo si evince dalla documentazione allegata alla delibera di Giunta del 27 dicembre 2019 numero 117. Occorre puntualizzare che la richiamata delibera è stata approvata nella riunione svoltasi prima del Consiglio Comunale e precisamente alle 16 dello stesso giorno in cui la signora sindaco avrebbe dovuto dare le proprie dimissioni: il che è tutto dire! Una delibera confezionata con imprecisioni grafiche, riportate negli elaborati architettonici di progetto, frutto presumibilmente di rilievi in loco approssimativi ed avvallata senza se e senza ma dalla disinformazione dei tre componenti la giunta stessa. Infatti, è sufficiente prendere come esempio quando “viene tirata in ballo” la via Cattaneo con l’obiettivo di ridurne il carico dei parcheggi... ma la via Cattaneo a Cuggiono non esiste! Possiamo comprendere l’assessore Ottolini che, residente in quel di Buscate, possa essergli sfuggita la via, ma la signora sindaco ed il vicesindaco Tresoldi leggono i contenuti delle delibere o come al solito, navigando a vista, quel pomeriggio si sono ritrovati in un banco di nebbia? Ci troviamo quindi, un’Amministrazione che da un lato non mantiene la parola spesa con i Cittadini e che dall’altro, a tutti i costi, vuole lasciare una traccia del proprio passaggio, ma c’è modo e modo nel farlo e quando la testardaggine ed il personalismo hanno il sopravvento - per partito preso - sul buon senso, il risultato non può essere che quello che ci ritroviamo sul piatto. Un vero peccato, in quanto ci vanno di mezzo i Cittadini e CUGGIONO affonda sempre più. (Abramo Bellani, Associazione per la Provincia del Ticino)