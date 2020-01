Finto tecnico e carabiniere a Nosate

L'episodio nella mattinata di ieri (martedì 21 gennaio): due uomini si sono presentati con la scusa di un controllo e, poi, sono riusciti a fuggire con denaro contante e oro.

Il 'modus operandi' è sempre lo stesso. Due persone, uno che si è presentato come tecnico del gas, il secondo, invece, che ha finto di essere un carabiniere e, poi, giusto il tempo di convincere la malcapitata di turno ed eccoli allontanarsi con il bottino. Un nuovo episodio, purtroppo; un'altra truffa ai danni di pensionati. E' successo nella mattinata di ieri a Nosate dove, appunto, i malviventi hanno fatto la loro comparsa. Come detto, due persone si sono spacciate per tecnico del gas e carabiniere, riuscendo così a convincere la vittima che ci fosse un problema e che fossero arrivati, pertanto, per effettuare un controllo. E con questa scusa, alla fine, sono riusciti ad entrare nell'abitazione, fuggendo, successivamente, con denaro contante ed oggetti. Subito il fatto è stato segnalato ai militari della stazione di Castano Primo che, una volta raccolta la testimonianza dell'anziana, hanno dato il via alle indagini. Gli uomini dell'Arma sono al lavoro, proprio in queste ore, per cercare di dare un volte ed un nome agli autori del raggiro. Mentre, nel frattempo, si invita la cittadinanza alla massima attenzione ed a non aprire la porta di casa agli sconosciuto, segnalando immediatamente ai carabinieri o alla polizia locale eventuali persone sospette.