Una grotta in giardino

L'ultima iniziativa della Parrocchia di Vanzaghello. Una grotta della Madonna in ogni giardino o cortile per la devozione della propria famiglia oppure di quelle presenti.

Una grotta in ogni giardino. E’ solo l’ultima idea della Parrocchia di Vanzaghello, pensata per unire ancora di più i fedeli nella preghiera. Già, perché l’obiettivo sarà quello di provare a far sì che nei giardini o nei cortili ci sia, appunto, una grotta della Madonna per la devozione della propria famiglia oppure di quelle del cortile stesso. “Certo, non si tratta di nulla nuova, visto che già nelle case più vecchie era usanza far fare dei dipinti con immagini religiose - si legge sull’informatore parrocchiale - Inoltre, abbiamo già osservato, durante la benedizione in occasione del Natale, che un buon numero di abitazioni ha già in cortile una statua della Madonna. Ebbene, vorremmo fossero di più”. Ma, allora, come fare? Molto semplice, dal momento che sarà la stessa Parrocchia a mettere a disposizione di chi lo volesse, delle grotte di pietra, di varia tipologia e misura. E, una volta visionate, dunque, tutti coloro che saranno interessati, la potranno prenotare (anche con la statua della Madonna; o, qualora già ce l’avessero, utilizzando quella) e, successivamente, metterla nel proprio giardino o cortile (il costo, infine, varia in base alle dimensioni).