Nuova ambulanza per l'Azzurra

Il prossimo 26 gennaio sarà inaugurata la nuova ambulanza di 'Azzurra Soccorso', che sostituirà quella usata in precedenza. L'associazione, con sede a Cuggiono, si occupa da vent'anni di fornire trasporto sanitario e, nonostante non avesse intenzione di cambiare l'autoambulanza, una donazione ha permesso al gruppo di averne una nuova, scegliendone anche l'allestimento, acquistata direttamente dagli eredi del donatore. Le ultime disposizioni di un signore milanese (Alberto Pastori), infatti, prevedevano di lasciare un cospicuo lascito per comprare vari mezzi di trasporto sanitari: ne sono state acquistati ventiquattro in tutto, destinati non solo alla Lombardia. La generosità di un singolo, quindi, ha giovato anche alla nostra comunità, che usufruisce da tempo dei servizi offerti da Azzurra Soccorso. L'associazione, fondata nel 1999, si occupa di trasporto di emergenza/urgenza e di quello sanitario, di assistenza agli eventi sportivi e culturali, insieme all'attività di formazione, tenendo corsi di primo soccorso nel territorio. Un lavoro importante, che si basa sul supporto dei volontari. Per prestare servizio presso l'associazione, è necessario frequentare un corso di 120 ore per il trasporto in ambulanza; per quello 'semplice' (cioè per spostamenti in automobile), bastano 16 ore di formazione, oltre al possesso di una valida patente di guida.

Il programma di domenica 26 gennaio prevede:

- alle ore 11 la Santa Messa in Basilica

- a seguire, la benedizione del nuovo mezzo con l'accompagnamento della Banda Santa Cecilia e il discorso delle autorità

- alle ore 12,30 aperitivo a buffet e piatto di risotto ad offerta libera