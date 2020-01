Organizzata dalla sezione della Lega di Turbigo, Nosate e Robecchetto con Induno. L'appuntamento è per il prossimo venerdì 24 gennaio all'osteria 'La Briciola'.

L'appuntamento è per il prossimo 24 gennaio, alle 20, all'osteria 'La Briciola' in piazza Borromeo. L'organizzazione, per il secondo anno, è affidata alla sezione della Lega di Turbigo, Nosate e Robecchetto con Induno. Tutto pronto la 2^ 'CassoeuLega e non solo...'. Per prenotarsi (entro il 21 gennaio), contattare il numero 329/1289970 (indicanco preferenza cassoeula o bruscitt).