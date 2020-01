Relazioni genitori e figli

Comunità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella e associazione 'Hakuna Matata' hanno organizzato due momenti di confronto, analisi e riflessioni tutti insieme.

I temi proposti sono entrambi attuali: in un'epoca spesso confusa come quella presente fermare l'attenzione sulla relazione intergenerazionale tra genitori e figli e sul rapporto di questi ultimi con il mondo social e virtuale assume particolare rilevanza. A proporre spunti di riflessione provvederanno in simbiosi Comunità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella e associazione 'Hakuna Matata' proponendo due appuntamenti i cui destinatari sono in particolare i genitori dei ragazzi delle scuole elementari e medie nella sede dell'oratorio Sacro Cuore di via Mazzini 27. Il primo è previsto per mercoledì 29 gennaio alle 20.45. Al tavolo dei relatori siederà Alessandro Croci per affrontare il tema 'Il legame tra genitori e figli'. La serata sarà caratterizzata anche da un laboratorio. Di 'Nativi digitali 2020' si occuperà, invece, il successivo incontro in calendario il 5 febbraio sempre alle 20.45. Due occasioni servite sul piatto d'argento anche ai genitori per dare modo di ripensare alla loro funzione educativa certamente in metamorfosi e bisognosa di tenere il passo con il mutare del contesto temporale e culturale.