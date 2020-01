Per una scuola inclusiva

Percorso formativo per gli istituti di Turbigo e Robecchetto con Induno. Tre moduli e una serie di momenti di approfondimento, conoscenza e attività per il presente e il futuro.

Più realtà in prima linea: i Comuni di Turbigo e Robecchetto, l'istituto comprensivo 'Don Lorenzo Milani', l'associazione 'Il Trenino Blu' e Azienda Sociale; quindi, il progetto 'Scuol-Aut' (per la promozione di una scuola inclusiva) e, infine, un percorso formativo per gli istituti turbighesi e robecchettesi, a cura della dottoressa Alessandra Ballaré. Si comincerà, allora, con il primo modulo (formazione plenaria per insegnanti, educatori scolastici, operatori psicopedagogici sociali e genitori), sabato 25 gennaio (dalle 9 alle 13) 'Formazione plenaria' con 'I disturbi dello spettro autistico: caratteristiche cliniche e di funzionamento', mentre l'1 febbraio, ecco il secondo incontro (sempre negli stessi orari) 'La comunicazione verbale e non verbale delle persone con funzionamento dello spettro autistico'. A seguire, spazio al secondo modulo 'Laboratori formativo - esperienziali' (periodo febbraio - maggio; massimo 15 persone ciascuno): tre gruppi di approfondimento sul tema dell'autismo e dei bisogni educativi speciali, suddivisi per gradi di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). Infine, il terzo modulo 'Tavolo di lavoro trasversale' (settembre - dicembre; di nuovo massimo 15 persone), percorso di progettazione e attivazione di un gruppo di lavoro, apppunto, trasversale che diverrà il garante del rispetto dei protocolli creati, della diffusione delle buone pratiche condivise, della modellizzazione e della trasferibilità a tutti i soggetti coinvolti. Da sottolineare che la partecipazione è gratuita e per iscriversi www.eventbrite.it (informazioni, direttamente ad Azienda Sociale - Castano Primo, numero di telefono 0331/877298, indirizzo mail aziendasociale [at] aziendacastano [dot] it).