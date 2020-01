L'iniziativa promossa dal Novara Calcio, in occasione della sfida di domenica 12 gennaio contro il Monza. Biglietto di ingresso al 'Silvio Piola' a 2 euro per tutti i settori.

In campo per la Pediatria dell'ospedale Maggiore di Novara. Pronti, allora, a scendere sul terreno di gioco, perché l'iniziativa promossa dal Novara Calcio, con il patrocinio del Comune, andrà in scena questa domenica (12 gennaio) quando, nel pomeriggio, al 'Silvio Piola' i padroni di casa sfideranno, per il campionato, il Monza. E per l'occasione i biglietti di ingresso sono in vendita al prezzo di 2 euro per tutti settori. "Un bell'inizio di anno - hanno commentato il direttore generale dell'ospedale Maggiore, Mario Minola, e il professor Alessandro Carriero - Un ventilatore portatile magneto compatibile rappresenta un grande regalo, specie perché facciamo circa 260 prestazioni di risonanza magnetica per neonati durante l'anno". "Un 2020 che comincia subito in maniera positiva - hanno aggiunto il sindaco Alessandro Canelli e l'assessore allo Sport Marina Chiarelli - Il Novara Calcio è un patrimonio di tutta la città ed è dunque significativo che chi governa l'attività sportiva abbia un occhio di riguardo per le varie componenti della comunità. Maggiore sono la collaborazione e la sensibilità, più importanti saranno i risultati sia dal punto di vista sportivo che sociale". "Siamo stati in visita alla Pediatria di Novara proprio nei giorni scorsi - hanno concluso il presidente Marcello Cienci e la vice Elisa Rullo - Un'iniziativa, quella del 12 gennaio, tesa ad avvicinare Novara al mondo del calcio e dello sport in generale, con un'attenzione particolare al sociale".