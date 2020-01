Scuola: giornata aperta

Open day sabato 11 gennaio dalle 9.30 alle 12 alle scuole secondarie di primo grado dell’IC 'Carlo Fontana': la 'F. Baracca' di Magenta e la 'Don Milani' di Robecco.

Open day sabato 11 gennaio dalle 9.30 alle 12 alle scuole secondarie di primo grado dell’IC 'Carlo Fontana': la 'F. Baracca' di Magenta e la 'Don Milani' di Robecco sul Naviglio. Una mattinata all’insegna di incontri, laboratori, microlezioni e scoperte per toccare con mano alcune delle modalità che permettono ai ragazzi di imparare nelle classi e nei diversi spazi delle scuole. A Magenta numerosi saranno i laboratori e le attività: si punta su scienze, lingue straniere, musica, teatro, ma anche matematica e fotografia. Non mancherà un momento musicale eseguito da gruppi orchestrali nell’Auditorium della scuola. Dalle 9.30 alle 10.45 per le famiglie degli alunni iscritti alle scuole primarie del nostro istituto e alle scuole fuori Magenta e dalle 10.45 alle 12 per le famiglie degli studenti iscritti alle scuole primarie 'E. De Amicis', 'Giovanni XXIII', 'A. Terzaghi'. A Robecco sul Naviglio, sempre dalle 9.30 alle 12 saranno coinvolte tutte le educazioni, compresa tecnologia con informatica e motoria perché il motto è “Scopri, esplora, lasciati ispirare”. I ragazzi saranno i protagonisti anche dell’accoglienza: a loro infatti spetterà la gestione dei gruppi di famiglie che visiteranno i due plessi. “La Scuola Secondaria di primo grado rappresenta il primo passo verso la costruzione del proprio futuro – ha ricordato il dirigente scolastico, professor Davide Basano, anche in occasione del concerto di Natale al Teatro Lirico di Magenta e durante il quale sono state premiate le eccellenze – I ragazzi definiscono i loro interessi e la scuola, attraverso la ricca offerta formativa, cerca di far sviluppare le diverse predisposizioni, in modo che ognuno trovi la propria espressione personale”. L’open day costituisce un momento di conoscenza concreta della scuola e della sua offerta formativa, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 che il MIUR ha predisposto dal 7 al 31 gennaio.