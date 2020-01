Prelievi alla RSA San Remigio

Dal 13 gennaio sarà aperto il nuovo punto prelievi al piano seminterrato di via Alfredo di Dio a Busto Garolfo, accessibile a tutti sia in convenzione con il SSN sia in solvenza.

Un ulteriore servizio, dopo quello della RSA Aperta, è offerto adesso dalla Fondazione il Cerchio di Busto Garolfo a tutti i cittadini del territorio. Dal 13 gennaio sarà, infatti, aperto il nuovo punto prelievi al piano seminterrato della RSA San Remigio in via Alfredo di Dio 14, accessibile a tutti gli utenti sia in convenzione con il SSN sia in solvenza. Il punto prelievi, affidato alla società specializzata LifeBrain, sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30 e consentirà di offrire un servizio fruibile da tutti i cittadini che hanno necessità di effettuare gli esami e di gestire al meglio le valutazioni ematochimiche dei residenti della struttura. Grande soddisfazione per questo nuovo servizio, che amplia le proposte della Fondazione che negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di diversificazione delle offerte in modo da essere ancora più presente e utile all’interno dei Comuni ai quali afferisce, in risposta ai bisogni delle persone più fragili.