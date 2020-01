Iran - Usa: è iniziata la guerra?

L'Iran ha avviato l'operazione Soleimani Martire lanciando una pioggia di missili contro due basi Usa in Iraq. Colpita anche la sede del contingente italiano.

L'Iran ha avviato l'operazione Soleimani Martire lanciando una pioggia di missili contro due basi Usa. L'attacco è iniziato all'1.20 di notte ora locale (mezzanotte circa in Italia), la stessa ora in cui è stato ucciso il generale Qassem Soleimani a Baghdad venerdì scorso. Teheran ha lanciato i missili di propria produzione Ghiam e Fateh. Il bilancio è di almeno 80 vittime.

L'attacco più importante è avvenuto contro la base Ayn al-Asad in Iraq che ospita militari americani. Illeso il personale del contingente militare italiano ad Erbil che si è radunato in un'area di sicurezza: i nostri militari si sarebbero rifugiati in appositi bunker. Il contingente italiano che fa parte della coalizione anti Daesh a guida Us è insediato a ridosso della zona dell'aeroporto.

Sul fronte interno, l'America è divisa, con la speaker della Camera Usa, la dem Nancy Pelosi, che lancia un monito: "Gli Usa e il mondo - afferma - non possono permettersi una guerra". "Dobbiamo assicurare la sicurezza" delle truppe - aggiunge Pelosi - mettendo anche fine alle non necessarie provocazioni dell'amministrazione e chiedendo all'Iran di cessare la violenza.

Nella notte il primo round degli attacchi iraniani termina all'una. Poi parte una nuova fase. Le notizie si rincorrono creando una situazione di caos generale: caccia militari americani partiti da una base Usa negli Emirati arabi in volo sui cieli della Siria nell'area di Deir Ezzor, ad est del Paese. Caccia iraniani entrati nello spazio aereo iracheno.

Alla fine interviene il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, a fare chiarezza sulla linea politica iraniana che mira a una de-escalation: vendetta per l'uccisione di Soleimani. "Ci difenderemo contro ogni aggressione - dichiara - ma non vogliamo una guerra". "L'Iran - spiega - ha intrapreso e concluso proporzionate misure di auto difesa" prendendo di mira la base dalla quale è stato lanciato un attacco "codardo contro nostri cittadini e funzionari di livello".