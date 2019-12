Il Natale nel cuore di tutti...

Social, tv, smartphone o cartaceo: per il 2020 ‘raccontiamo’ insieme un mondo migliore.

Ventuno edizioni cartacee; 365 giorni di aggiornamenti online; schermi tv; Facebook, Instagram, Twitter e da ultimo Telegram. Logos, anche quest’anno, da giornale più storico del territorio, ha cercato di portare nelle case di voi lettori e sul telefonino di ognuno di voi notizie, storie, approfondimenti. La bellezza e la purezza di un territorio e di un mondo nella continua sfida di ‘rialzarsi’. Lo abbiamo fatto tutti insieme: redazione, collaboratori, segnalazioni e foto di voi lettori, perchè con gli anni siamo riusciti a costruire un verso sistema ‘mediale’ totalmente gratuito, capace di intercettare adulti, famiglie, ma anche i più giovani. È con orgoglio che ogni mattina programmiamo e studiamo gli eventi più significativi da seguire e raccontare con voi e per voi. Dalle dirette Facebook ai sempre più apprezzati video-racconti, un insieme di storie e appuntamenti che entrano con semplicità nel vostro quotidiano per rimanere online come ‘storia’ di quello che siamo. Ed è proprio su quello che siamo e vogliamo essere che dobbiamo e vorremmo scommettere. Le frasi fatte “a Natale siamo tutti più buoni”, “a Natale aiutiamo gli ultimi...”, ecc devono lasciare spazio a una rinnovata umanità sociale e culturale che possa davvero far crescere tutti. Il verso senso di queste feste non è aspettare il 25 dicembre per donare un oggetto e pranzare con la famiglia. In fondo è solo una data. Il vero ‘donare’ è quello dare qualcosa di sè al prossimo, tornare a condividere (dal vivo e non via social) emozioni e relazioni, rilanciare (quello sì) un impegno associativo e politico più consapevole e preparato, sostenere e dare fiducia al mondo dell’istruzione e ai nostri ragazzi (e per noi è un onore e un privilegio ospitare tanti studenti per stage). Il 2020 è un anno simbolicamente ‘importante’: rendiamolo così insieme, noi ve lo racconteremo come sempre.