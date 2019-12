Regali, viaggi e cibo con le App

Cinque App per rendere più sopportabile il rompicapo dell’organizzazione delle feste natalizie, facendoci risparmiare tempo e denaro. Scopriamole, allora, più da vicino.

Tra regali, viaggi più o meno vicini per ritrovarsi con i nostri cari, dispense piene di provviste come se la fine del mondo fosse prossima, il Natale per molte famiglie rappresenta un momento di grandi spese che necessitano di una buona pianificazione. Tiendeo.it, leader nei servizi drive-to-store ed esperti in cataloghi digitali, propone 5 App per rendere più sopportabile il rompicapo dell’organizzazione delle feste natalizie, facendoci risparmiare tempo e denaro. CONFRONTA E RISPARMIA SULLA SPESA - Non farti cogliere impreparato e pianifica i tuoi acquisti per pranzi e cene durante le feste natalizie. Risparmia tempo e denaro organizzando in modo strategico i tuoi spostamenti da un supermercato all’altro per comprare tutto il necessario per la tua spesa a seconda dei tuoi gusti, dei prezzi e delle promo. Grazie alla app di Tiendeo hai la possibilità di sfogliare i volantini geolocalizzati di supermercati, ipermercati, centri commerciali, negozi vari di giocattoli, sport, arredo e infinite categorie commerciali comodamente dal tuo smartphone. PASSA AGLI AUGURI DIGITALI MODO EMOJI - Gli emoji sono una moda inarrestabile e ci permettono di raggiungere un livello sempre più alto di customizzazione, fino al più piccolo dettaglio. Tra le tante app disponibili sul mercato, Bitmoji è quella che ha conquistato il team di Tiendeo. Permette di disegnare la tua caricatura e inviare i tuoi pensieri natalizi via Snapchat o attraverso qualsiasi altro servizio di chat. Con il tuo alter ego digitale, risate e divertimento assicurati in famiglia e con gli amici (a costo zero). INSPIRAZIONI IN CUCINA A COLPI DI DITO - Ti piace avere invitati, ma in cucina non sai da dove iniziare? Comincia scaricando la app Cookpad, considerata una delle community di cucina più attive al mondo, con cui poter scoprire e condividere un sacco di (facili) ricette. TAGLIA I COSTI DI PRANZI E CENE - Se non si ha voglia, tempo o abilità culinarie, non mancano le soluzioni alternative. A parte i classici servizi di consegna, ecco anche l’app Too Good To Go - Mangiare bene, senza spreco, che dà la possibilità di acquistare una magic box con l’invenduto del giorno a partire da soli 2 euro, scegliendo tra ristoranti, forni, bar, pasticcerie, supermercati, hotel… Basta cercare cosa si desidera mangiare e in che zona, ordinarlo e passare a ritirare la magic box nella fascia oraria indicata. RISPARMIA NEGLI SPOSTAMENTI - Natale è famiglia, e a volte questo è sinonimo di viaggiare. Per evitare di consultare un’infinità di orari di compagnie diverse, ecco arrivare in tuo aiuto Trainline. Grazie a questa app si possono consultare gli orari di tantissime compagnie di treni e bus: Trenitalia (Frecce incluse), Eurostar, regionali, interregionali, Italo, Thello, Flixbus… comparare i prezzi e acquistare i biglietti più convenienti direttamente online.E non solo in Italia, perché su Trainline sono disponibili informazioni e biglietti di treni e pullman di oltre 40 Paesi.