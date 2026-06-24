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venerdì 26 giugno 2026 | ore 23:10

'Mess!' Beerfest' a Mesero

A Mesero torna la 'Festa della birra'. Due serate tutte da vivere insieme, tra food, musica e birra. Venerdì 26 e sabato 27 giugno ecco 'Mess! Beerfest' al Centro Socio Culturale.
Mesero / Eventi - 'Mess! Beerfest'

A Mesero torna la 'Festa della birra'. Due serate tutte da vivere insieme, tra food, musica e birra. Venerdì 26 e sabato 27 giugno ecco 'Mess! Beerfest' al Centro Socio Culturale di via Piave. Il programma vede allora il 26 giugno alle 20.30 live music con 'Oltron Blues Band' (cover classici rock) e 'The Green River Banda' (tribute band Creedence Clearwater Revival). Sabato 27, invece, Dj set con 'Boom Boom Sound & Orangeman'.

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